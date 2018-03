L'Associazione europea dei costruttori di motocicli (ACEM) esprime la sua preoccupazione in seguito alle recenti dichiarazioni rilasciate dalle autorità europee e statunitensi sulle importazioni di acciaio e alluminio. L'ACEM comprende le ragioni alla base delle possibili reazioni europee qualora gli USA decidessero di incrementare i dazi sull'importazione di tali materie prime. Ciononostante, l'industria motociclistica sarebbe gravemente danneggiata se coinvolta in questa "guerra commerciale".

Harley Davidson, noto marchio motociclistico e membro ACEM, è stata menzionata tra gli obiettivi nel mirino delle possibili contromisure europee. L'ACEM ha scritto al Commissario europeo per il commercio, Cecilia Malmström, sottolineando che, sebbene l'industria capisca le ragioni alla base di contromisure europee dettate da rigore e fermezza, un potenziale aumento dei dazi sulle esportazioni americane di motocicli danneggerebbe sicuramente non solo le aziende americane, ma anche le economie e l'occupazione in Europa.

D'altro canto, questo potrebbe comportare l'imposizione di dazi commerciali sulle esportazioni europee da parte dell'amministrazione statunitense.

Nel complesso, quindi, queste contromisure potrebbero generare considerevoli conseguenze negative sull'economia, comportando un calo dell'occupazione per il settore motociclistico negli USA e in Europa, in particolare in quelle aree coinvolte nella produzione e distribuzione di veicoli con relativi ricambi e componenti.