Il decreto del ministero dello Sviluppo Economico firmato il 2 marzo 2018 dal ministro Carlo Calenda chiarisce il quadro regolatorio e incentivante relativo agli impianti per la produzione di biometano da rifiuti, sottoprodotti, residui agricoli e alghe destinato ad essere usato come combustibile per l'autotrazione, uno dei segmenti su cui Agatos, holding del gruppo specializzato nella realizzazione chiavi in mano d'impianti di energia rinnovabile, co-generazione e efficienza energetica, sta puntando per lo sviluppo aziendale dei prossimi anni.

Il decreto del ministero dello Sviluppo Economico firmato il 2 marzo 2018 dal ministro Carlo Calenda chiarisce il quadro regolatorio e incentivante relativo agli impianti per la produzione di biometano da rifiuti, sottoprodotti, residui agricoli e alghe destinato ad essere usato come combustibile per l'autotrazione, uno dei segmenti su cui Agatos, holding del gruppo specializzato nella realizzazione chiavi in mano d'impianti di energia rinnovabile, co-generazione e efficienza energetica, sta puntando per lo sviluppo aziendale dei prossimi anni.

Questo decreto estende gli incentivi statali erogati dal GSE, per la realizzazione di nuovi impianti (o impianti esistenti e riconvertiti), dalla precedente scadenza del 17 Dicembre 2018 alla nuova scadenza del 31 dicembre 2022.

Come già annunciato in Dicembre 2017, Agatos è impegnata in un piano di sviluppo di nuove autorizzazioni e di offerte commerciali riguardanti la produzione di biometano basata sul BIOSIP, processo brevettato e ingegnerizzato dalla società per la valorizzazione integrale della frazione organica del rifiuto solido urbano con bassissimo impatto ambientale, praticamente zero rifiuti in uscita, sia in Italia che all'estero.

L'uscita del nuovo decreto ne conferma la fattibilità. Valutato positivamente dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Regione Lombardia per la sua innovatività, BIOSIP prevede l'impiego di tecnologie collaudate e con bassissimo impatto ambientale e zero rifiuti in uscita nella produzione di biometano destinato a qualsiasi tipo di utilizzo, compreso l'alimentazione della rete di gas cittadino e l'autotrazione. Indipendentemente dalla composizione della FORSU lavorata, il processo BIOSIP garantisce assenza di rifiuti, emissioni e odori.