Astaldi, in joint venture con Reliance Infrastructure Limited, è risultato aggiudicatario del Contratto EPC per la realizzazione del Versova-Bandra Sea Link di Mumbai, in India. Il valore complessivo delle opere da realizzare è pari a 780 milioni di euro (62,4 miliardi rupie indiane), di cui 390 milioni di euro in quota Astaldi. Il Versova-Branda Sea Link è un progetto ambizioso, nell'ambito del quale Astaldi potrà mediare l'esperienza acquisita con la realizzazione del Western High-Speed Diameter di San Pietroburgo in Russia. La nuova infrastruttura sarà infatti situata approssimativamente a 900-1.800 metri dalla costa della città di Mumbai, richiederà la realizzazione di complesse opere a mare e si svilupperà per una lunghezza di circa 17,7 chilometri, collegando i quartieri di Versova e Bandra. Il Main Bridge prevede inoltre la realizzazione di un ponte strallato con campata centrale di 150 metri e di 3 ponti a sezione variabile, con luce principale di 100 metri, per garantire la navigazione dell'area. I lavori dureranno 60 mesi, con avvio previsto a breve. Sono inoltre previste attività di manutenzione dell'infrastruttura per una durata di 2 anni. Il Committente delle opere è il Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) e le opere saranno finanziate con fondi statali. Questo nuovo contratto segue la recente aggiudicazione di tre lotti della Linea 4 della Metropolitana di Mumbai, confermando la validità delle strategie commerciali del Gruppo sviluppate per l'ingresso in India, ma anche la rilevanza della partnership commerciale avviata con uno dei principali Contractor del mercato delle infrastrutture indiano, Reliance Infrastructure Limited, con cui Astaldi sta valutando anche ulteriori opportunità a livello locale nell'ambito del settore delle infrastrutture di trasporto. Il nuovo contratto conferma anche la leadership del Gruppo Astaldi nel settore dei ponti, in cui già oggi si posiziona come terzo Contractor al mondo. Risponde, inoltre, alla volontà strategica di orientare sempre più il portafoglio ordini verso commesse in grado di valorizzare le competenze tecniche del Gruppo.