Nel mese di febbraio il debito delle Amministrazioni pubbliche è diminuito di 0,1 miliardi, risultando pari a 2.286,5 miliardi. La diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (6,2 miliardi, a 48,3; erano 56,8 a fine febbraio 2017) ha sostanzialmente compensato il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (5,7 miliardi) e l'effetto complessivo degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione del cambio dell'euro (0,4 miliardi). Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali è diminuito di 0,3 miliardi; sia il debito delle Amministrazioni locali sia quello degli Enti di previdenza è aumentato di 0,1 miliardi. A febbraio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 29,4 miliardi, in aumento di 1,5 miliardi rispetto a quelle rilevate nello stesso mese del 2017. Nel primo bimestre dell'anno si è verificata una leggera riduzione, pari a 0,2 miliardi; tuttavia, al netto di alcune disomogeneità contabili, si può stimare che la dinamica delle entrate tributarie sia stata positiva. Rispetto ai dati diffusi lo scorso 15 marzo, il dato relativo al debito del 2017 è stato rivisto al rialzo di circa 7 miliardi, principalmente a seguito dell'advice dell'Eurostat in merito al trattamento statistico dell'operazione di liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

(CC - www.ftaonline.com)