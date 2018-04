Facendo seguito a quanto comunicato da Veneto Banca in l.c.a. (la "LCA") e da Trinity Investments Designated Activity Company, società di investimento soggetta al diritto irlandese e gestita da Attestor Capital LLP ("Trinity") in data 24 ottobre 2017 e 9 aprile 2018 in relazione al contratto di cessione della partecipazione di controllo (la "Partecipazione di Controllo"), detenuta dalla LCA in Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. ("BIM"), sottoscritto in data 24 ottobre 2017 tra la LCA e Trinity (il "Contratto"), si rende noto che in data 17 aprile 2018 è stato perfezionato l'acquisto della Partecipazione di Controllo da parte di Trinity. I principali termini e condizioni dell'operazione sono già stati illustrati nei citati comunicati stampa del 24 ottobre 2017 e 9 aprile 2018, a cui si rinvia.

In particolare, l'acquisizione della Partecipazione di Controllo è stata perfezionata a seguito dell'*avveramento delle condizioni sospensive *cui era subordinata l'esecuzione del Contratto.

A tale riguardo, si ricorda che sono state soddisfatte le seguenti condizioni: