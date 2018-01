LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

Vendere azioni nel 2018? Se puoi investire almeno 350.000 €, scarica senza spese la guida Prospettive sul Mercato Azionario. Ti darà informazioni aggiornate sui fattori che potrebbero alimentare i “sentiments” sul mercato finanziario e su come affrontarli. Scopri di più!

Molto volatili i titoli della società calcistiche. Scattano in avanti Juventus FC (+4,9%) e SS Lazio (+5,1%), entrambe favorite dalle vittorie delle rispettive squadre nell'ultima giornata del campionato di Serie A prima della sosta. Perde invece nettamente terreno AS Roma (-5%) che è stata sconfitta in casa dall'Atalanta.

(SF - www.ftaonline.com)