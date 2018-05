Il Consiglio di Amministrazione della Centrale del Latte d'Italia società quotata dal 2001 al segmento STAR di Borsa Italiana oggi terzo player italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, con posizioni di leadership in Piemonte, Liguria, Toscana e Veneto – ha approvato i risultati al 31 marzo 2018.

LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

Sei alla ricerca di segnali di trading che siano profittevoli? Abbiamo tutto ciò che ti serve: segnali precisi ed affidabili all' 88% per 3 volte al giorno! Richiedili Subito Gratuitamente!

Il Consiglio di Amministrazione della Centrale del Latte d'Italia società quotata dal 2001 al segmento STAR di Borsa Italiana oggi terzo player italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, con posizioni di leadership in Piemonte, Liguria, Toscana e Veneto – ha approvato i risultati al 31 marzo 2018.

Nel primo trimestre del 2018, nonostante il contesto economico sia stato più problematico del previsto, il Gruppo Centrale del Latte d'Italia ha registrato ricavi e marginalità in crescita, con un aumento delle quote di mercato a livello nazionale e nelle regioni presidiate, a conferma della validità delle decisioni strategiche prese in termini di prodotti, di mercati (export) e di canali distributivi (e-commerce).

Al 31/3/2018 il Gruppo ha registrato *ricavi netti consolidati *pari a 45,5 milioni di Euro con un incremento del 5,1% rispetto ai 43,3 milioni di Euro conseguiti al 31/3/2017 anche grazie al significativo aumento delle esportazioni.

Il *margine operativo lordo (EBITDA) *al 31/3/2018 risulta pari a 1,7 milioni di Euro in crescita del 146% rispetto alle 703 mila Euro del 31/3/2017.

In forte recupero anche il *risultato operativo (EBIT) *che dal dato negativo di -919 mila Euro registrato al 31/3/2017 è salito a -8 mila Euro al 31/3/2018.

Nei primi tre mesi del 2017 il Gruppo chiude con un *risultato prima delle imposte *negativo per 440 mila Euro rispetto ai -1,1 milioni di Euro del 31/3/2017.

La *posizione finanziaria netta *del Gruppo al 31 marzo 2018 è negativa per 69,1 milioni di Euro rispetto al dato negativo di 62,3 milioni di Euro del 31 dicembre 2017 a seguito dei maggiori fabbisogni di capitale circolante e alla prosecuzione degli investimenti per il rinnovo degli impianti e dei magazzini negli stabilimenti produttivi del Gruppo.