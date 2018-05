Si ferma a diciassette la striscia di mesi consecutivi in crescita per l'export sudcoreano. Secondo quanto comunicato lunedì dal ministero di Commercio, Industria ed Energia di Seoul, infatti, in aprile le esportazioni dalla Corea del Sud (sesto maggiore esportatore al mondo) sono calate dell'1,5% annuo, dopo il progresso del 6,1% di marzo e quello del 3,9% di febbraio, che era già stata la performance peggiore dal novembre 2016. Il dato, dovuto anche alla distorsione relativa a voci straordinarie sull'export di petrolio offshore dell'aprile 2017, si confronta con la crescita del 2,4% stimata dagli economisti. Le importazioni sono invece rimbalzate del 14,5% annuo, in netta accelerazione rispetto al 5,2% di marzo (rivisto al rialzo dal 5,0% comunicato in precedenza) e contro il 14,9% di febbraio. La lettura è però inferiore al 15,9% del consensus. Il surplus della bilancia commerciale, in nero per il settantacinquesimo mese consecutivo, si è attestato a 6,61 miliardi di dollari, contro i 6,78 miliardi di marzo (3,20 miliardi in febbraio) e i 7,69 miliardi stimati dagli economisti.

