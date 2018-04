Buona performance per DiaSorin (+1,9%) all'indomani dell'annuncio dell'autorizzazione dalla Food and Drug Administration (FDA) per la vendita sul territorio americano del test LIAISON BRAHMS PCT II GEN per la diagnosi di sepsi (o setticemia).

Buona performance per DiaSorin (+1,9%) all'indomani dell'annuncio dell'autorizzazione dalla Food and Drug Administration (FDA) per la vendita sul territorio americano del test LIAISON BRAHMS PCT II GEN per la diagnosi di sepsi (o setticemia). La sepsi e? un'infiammazione sistemica causata da un'infezione batterica incontrollata che colpisce oltre 26 milioni di persone ogni anno nel mondo, rimanendo la prima cause di morte per infezione. Negli Stati Uniti, secondo le stime del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il numero di persone che sviluppa tale infezione è pari a più di 1,5 milioni, con conseguenze fatali per oltre 250.000 pazienti. Inoltre i costi ospedalieri associati al trattamento della sepsi grave sono stimati a circa 20,3 miliardi di dollari ogni anno e gran parte di questo costo è attribuito al ritardo o all'errore nella diagnosi.

