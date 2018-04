Accelerazione degna di nota in avvio di ottava per il dollaro: il Dollar Index segna un rialzo dello 0,46% che riporta l'indice che confronta il biglietto verde alle maggiori valute a quota 90,72, su livelli che non si vedevano dall'inizio di marzo.

Accelerazione degna di nota in avvio di ottava per il dollaro: il Dollar Index segna un rialzo dello 0,46% che riporta l'indice che confronta il biglietto verde alle maggiori valute a quota 90,72, su livelli che non si vedevano dall'inizio di marzo. Diversi osservatori collegano lo scatto della moneta di Washington al rialzo in corso dei rendimenti del Treasury, i titoli di Stato a stelle e strisce che nella maturity decennale segnano un rendimento in crescita decisa fino a quota 2,98% su livelli che non si vedevano dall'inizio del 2014 e oltre i massimi dello scorso febbraio. Al riguardo alcuni analisti hanno anche evidenziato che il persistente appiattimento della curva dei rendimenti dei titoli di Stato Usa invia un segnale preoccupante sulle evoluzione attese per l'economia statunitense. Giova comunque ricordare che il leggero ripiegamento dei prezzi del dollaro (WTI *-0,47% a 68,08 dollari al barile sull'Ice) appare coerente con il rialzo del dollaro che normalmente tende a muoversi nella direzione opposta della maggiore materia prima che lo impiega per le proprie quotazioni.

I movimenti al rialzo della valuta di Washington si riflettono abbastanza fedelmente in un calo dell'Euro/Dollaro* dello 0,40% a 1,2235, un affondo che riporta i rapporti di forza tra le due maggiori valute del mondo sui livelli di inizio aprile.

Da notare comunque che l'euro cede anche lo 0,09% sulla sterlina mentre guadagna lo 0,19% su uno yen oggi debole sulle altre currency.

(GD - www.ftaonline.com)