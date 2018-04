In frazionale recupero il Dollar Index a ridosso dell'avvio delle contrattazioni a Wall Street: l'indice che confronta il biglietto verde con le maggiori valute internazionali segna un rialzo dello 0,06% e si riporta a quota 89,8, esattamente sulla media mobile a 50 sedute e non distante da quella quota 90 che ospita la retta di regressione lineare avviata dallo scorso 24 gennaio.

L'apprezzamento del dollaro sull'euro è dello 0,03% e quello sullo yen dello 0,38% mentre il rapporto sulla sterlina (oggi in rimarchevole apprezzamento sulle maggiori valute) registrano uno svantaggio di 0,24 punti percentuali per la moneta di Washington.

In verità l'attenzione sulla *sterlina *sta gradualmente crescendo e alcuni osservatori hanno parlato di uno slittamente dell'attenzione dalla crisi del *Brexit *(anche a seguito di importanti passi avanti nelle trattative) alla politica monetaria della *Banca d'Inghilterra *che finora ha mantenuto invariato allo 0,50% il tasso d'interesse e a 435 miliardi di sterline l'ammontare del proprio quantitative easing. Attualmente l'inflazione britannica corre al 2,7% contro l'obiettivo posto al 2% e il Pil 2017 è cresciuto dell'1,7% a/a con una revisione negativa di 0,1 punti percentuali sulla prima stima e un calo rispetto all'1,9% visto nel 2016. La spesa delle famiglie nel 2017 è cresciuta dell'1,8%, ai tassi più bassi dal 2012. Le prospettive che però montano sul mercato sono per un rialzo dei tassi UK alla riunione della BoE del *prossimo 10 maggio *e questo potrebbe chiaramente convertirsi in un apprezzamento della valuta britannica.

