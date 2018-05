Ferrari N.V. ("Ferrari") (NYSE/MTA: RACE) annuncia la nomina di Antonio Picca Piccon quale Chief Financial Officer del Gruppo. Antonio Picca Piccon inizierà la sua esperienza in Ferrari il prossimo 30 luglio, sostituendo Alessandro Gili che ha deciso di lasciare l'azienda a partire dal 31 maggio per perseguire altre opportunità di carriera. Antonio Picca Piccon proviene da Ariston Thermo Group, dove ha ricoperto dal novembre 2014 il ruolo di CFO, oltre ad essere responsabile dell'area Legale e Affari Societari e dell'ICT. In precedenza ha lavorato per 15 anni nel gruppo Fiat e in Fiat Chrysler Automobiles dove ha ricoperto diversi ruoli ad alto livello in Finanza e Servizi Finanziari, compreso il ruolo di CFO per il gruppo Iveco, quello di CEO per FGA Capital (oggi FCA Bank) nonché di Tesoriere e Responsabile dei Servizi Finanziari per FCA. Ha iniziato la sua carriera nel settore bancario in Sanpaolo IMI dove ha ricoperto vari ruoli. È stato anche membro dei consigli di amministrazione di Ferrari, Fiat Group Automobiles, Magneti Marelli, Maserati e Teksid. Antonio Picca Piccon si è laureato con lode in Economia all'Università di Torino e vanta un Master in Economia conseguito presso l'Università di Cambridge. Il Presidente e Amministratore Delegato Sergio Marchionne ha così commentato la nuova nomina: "Conosco da tempo Antonio Picca Piccon con cui ho lavorato in FCA. Le sue qualità professionali e manageriali saranno un valido contributo per affrontare le sfide che attendono Ferrari in futuro. L'esperienza che ha maturato in anni recenti nella gestione di società complesse e internazionali sarà utile a Ferrari per continuare a portare l'eccellenza italiana nel mondo. Colgo anche l'occasione per ringraziare Alessandro Gili per il suo contributo in questi anni, nei quali ha gestito momenti cruciali nella storia di Ferrari come lo spin off da FCA e la quotazione, e per augurargli successo nella sua futura attività".