*FNM *rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 4 aprile 2018 sotto la presidenza del Dott. Andrea Gibelli, ha deliberato di approvare il piano industriale 2018-2020 del Gruppo FNM (il "Piano Industriale").

Il Piano Industriale è stato predisposto a a valere sulle linee guida contenute nel *piano strategico 2016-2020 *del Gruppo FNM (il "Piano Strategico"), approvato in data 27 settembre 2016 e successivamente aggiornato in data 28 settembre 2017 (per maggiori informazioni in merito al Piano Strategico si rinvia ai comunicati diffusi dalla Società nelle sopracitate date).

In particolare, il Piano Industriale – redatto, in un'ottica di efficienza operativa, a livello della capogruppo FNM, recependo comunque gli obiettivi e le azioni previste dalle società partecipate – declina, per aree di business e a livello delle singole entità societarie facenti parte del Gruppo, le azioni previste ad implementazione ed esecuzione del Piano Strategico, di cui vengono confermati i "pilastri" fondanti ed essenziali.

Come meglio descritto nel seguito, vengono così ribaditi gli obiettivi fondamentali relativi

(i) alla focalizzazione, rafforzamento ed espansione del Gruppo nel settore della mobilità e del trasporto pubblico;

(ii) al rinnovo della flotta di treni e bus;

(iii) alla conferma della centralità del servizio di trasporto pubblico su ferro svolto da Trenord;

(iv) allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e delle piattaforme intermodali; e

(v) allo sviluppo di sistemi di mobilità integrata, innovativi e sostenibili.

Con riferimento al primo obiettivo, il Piano Industriale conferma la rilevanza delle attività RoSco (Rolling Stock Company), da svolgersi, da parte di FNM, nel settore del trasporto passeggeri su ferro attraverso l'attuazione del piano di investimenti previsti dal contratto di servizio vigente tra Regione Lombardia e Trenord nonché l'adozione del ruolo di soggetto coordinatore ed attuatore (attraverso la controllata totalitaria FERROVIENORD) del piano di investimenti in nuovo materiale rotabile deliberato da Regione Lombardia per un importo complessivo massimo pari ad Euro 1.607.000.000,00 (sul punto si rinvia ai comunicati diffusi in data 1 agosto 2017, 28 settembre 2017 e 28 febbraio 2018) (il "Programma di Acquisto di Nuovo Materiale Rotabile").