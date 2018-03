A poco più di un mese dall'acquisizione di Blu Ranton, il Gruppo Hera continua a consolidare presenza e radicamento territoriale in Abruzzo.

A poco più di un mese dall'acquisizione di Blu Ranton, il Gruppo Hera *continua a consolidare presenza e radicamento territoriale in Abruzzo. Attraverso la controllata *Hera Comm, infatti, ha rilevato il 49% di Sangroservizi *dai *Comuni di Atessa, *San Vito Chietino *e *Paglieta *(tutti in provincia di Chieti).

Costituita nel 2003, con sede legale ad Atessa, *Sangroservizi *è una società attiva nella vendita di gas naturale con circa 7.000 clienti. Quest'operazione avviene in continuità con le acquisizioni di Fucino Gas, Alento Gas, Julia Servizi, Gran Sasso, Verducci Servizi, Enerpeligna, oltre alla già citata Blu Ranton, grazie alle quali il Gruppo Hera nell'ultimo triennio è diventato un operatore di riferimento per l'Abruzzo e le vicine Marche, dove già fornisce servizi di energia elettrica e gas a oltre 240.000 clienti, anche attraverso la progressiva integrazione con Hera Comm Marche.

La multiutility prosegue così nello sviluppo di un modello che integra, da un lato, la presenza territoriale anche fisica, tipica delle aziende locali, e dall'altro le potenzialità di innovazione, su servizi e offerte, e la competitività che derivano dall'appartenenza a un Gruppo che è fra i principali operatori del mercato italiano dell'energia.

"Con quest'operazione rafforziamo la nostra presenza nella provincia di Chieti, in piena coerenza con il processo di sviluppo delle nostre attività in Abruzzo e nelle Marche – spiega Cristian Fabbri, Amministratore Delegato di Hera Comm –. L'applicazione del nostro modello industriale, che coniuga la gestione locale dei servizi al cittadino e la visione globale per garantire maggiori opportunità e competitività, ci consente di essere sempre più capillari e strutturati sul territorio. Un sistema che consente di andare incontro a tutte le necessità dei clienti, dall'assistenza quotidiana alla richiesta di servizi sempre più su misura migliorando, giorno dopo giorno, la loro customer experience. Un miglioramento che anche i nostri nuovi clienti potranno presto toccare con mano".