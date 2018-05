Si informa che - a seguito delle autorizzazioni rilasciate dalla Banca Centrale Europea ai sensi della vigente normativa - in data 4 maggio 2018 sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Torino, come previsto dall'art.

Si informa che - a seguito delle autorizzazioni rilasciate dalla Banca Centrale Europea ai sensi della vigente normativa - in data 4 maggio 2018 sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Torino, come previsto dall'art. 2501-ter c.c., i progetti di fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di Banco di Napoli S.p.A. e di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A..

Le fusioni saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 2505 ultimo comma, c.c., per i soci di Intesa Sanpaolo, che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, di chiedere - entro il 12 maggio 2018 - che tali decisioni siano adottate dall'Assemblea straordinaria a norma dell'art. 2502, comma 1, c.c..

La domanda dovrà essere indirizzata a Intesa Sanpaolo S.p.A., Servizio Adempimenti Societari e Rapporti con gli Azionisti - Ufficio Soci, Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno corredata dalla certificazione comprovante la titolarità delle azioni (anticipando la documentazione all'indirizzo e-mail ufficio.soci@intesasanpaolo.com).

La documentazione riguardante le fusioni di Banco di Napoli e di Cassa di Risparmio del Veneto, ai sensi della vigente normativa, è stata resa disponibile in data odierna presso la Sede sociale nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE e sul sito group.intesasanpaolo.com.

Tale documentazione comprende: