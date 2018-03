InvestiRE SGR, per conto del fondo specializzato di tipo chiuso Spazio Sanità, ha perfezionato il secondo closing di un portafoglio immobiliare composto da sei Strutture Sanitarie, localizzate in Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia per un totale di 590 posti letto accreditati e gestiti da Sereni Orizzonti.

4 modi per evitare di rimanere senza soldi quando sei in pensione. Se hai un portafoglio di almeno 350.000 €, leggi senza spese Il tuo Piano Pensionistico in 15 minuti. Scopri di più

InvestiRE SGR, per conto del fondo specializzato di tipo chiuso Spazio Sanità, ha perfezionato il secondo closing di un portafoglio immobiliare composto da sei Strutture Sanitarie, localizzate in Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia per un totale di 590 posti letto accreditati e gestiti da Sereni Orizzonti.

Grazie a queste acquisizioni, il Fondo Spazio Sanità, istituito nel 2011, è presente in 7 regioni italiane con 1.800 posti letto su circa 100.000 mq gestiti.

Il Fondo Spazio Sanità consolida pertanto una posizione di leadership in questo segmento di attività e punta a raddoppiare la propria esposizione in questa specifica asset class, andandosi a posizionare come primaria piattaforma d'investimento dedicata a soggetti istituzionali interessati al settore healthcare in Italia.

InvestiRE SGR *è un primario operatore indipendente del risparmio gestito specializzato nella valorizzazione di portafogli immobiliari in differenti settori di mercato. Con un patrimonio in gestione di oltre 7,5 miliardi di Euro, InvestiRE opera su tutto il territorio nazionale e rappresenta un punto di riferimento per il mercato degli investitori istituzionali nazionali e internazionali.

(GD - www.ftaonline.com)