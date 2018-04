Mondo TV comunica che la controllata Mondo TV Iberoamerica ha annnunciato la conclusione dell'accordo con RAI, per la trasmissione della prima stagione della serie live teen "Heidi, Bienvenida a casa", in Italia su Rai Gulp, canale di riferimento per il pubblico target della serie.

Mondo TV comunica che la controllata Mondo TV Iberoamerica ha annnunciato la conclusione dell'accordo con RAI, per la trasmissione della prima stagione della serie live teen "Heidi, Bienvenida a casa", in Italia su Rai Gulp, canale di riferimento per il pubblico target della serie. L'accordo è rilevante in quanto il contratto fornisce, con l'inizio delle trasmissione a far data dalla fine di aprile 2018 attraverso il suddetto canale, il miglior supporto possibile allo sviluppo dei piani licensing sul brand di Heidi in Italia.

(RV - www.ftaonline.com)