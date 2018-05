Sei alla ricerca di segnali di trading che siano profittevoli? Abbiamo tutto ciò che ti serve: segnali precisi ed affidabili all' 88% per 3 volte al giorno! Richiedili Subito Gratuitamente!

Piazza Affari recupera nel finale e chiude in verde. FTSE MIB +0,26%.

Mercati azionari europei incerti. Wall Street in verde: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +0,4%, Nasdaq Composite +0,5%, Dow Jones Industrial +0,6%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a +0,26%, il FTSE Italia All-Share a +0,22%, il FTSE Italia Mid Cap a +0,01%, il FTSE Italia STAR a -0,38%.

Per quanto riguarda i dati macroeconomici della giornata, l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), ha confermato la valutazione di una "fase di crescita stabile" per l'economia USA e dei Paesi OCSE nel loro insieme. A marzo il superindice è però sceso a quota 100 dal 100,1 di febbraio e gennaio e dal 100,2 degli ultimi mesi del 2017. Per la zona euro la flessione è a 100,2 da 100,4 a febbraio e 100,5 a gennaio (100,6 a fine 2017), indicando segnali di rallentamento della crescita.

Eni (+1,44%) accelera nella seconda parte della seduta in scia al recupero del greggio. Ottima in particolare la performance del future luglio sul Brent che tocca il nuovo massimo da fine 2014 a 78,14 $/barile.

Azimut Holding (-3,46% a 16,0450 euro) perde ulteriore terreno dopo la netta flessione della scorsa settimana. Nelle ultime due sedute di ottava il titolo aveva accelerato al ribasso, perdendo oltre il 5% e scivolando sui minimi da metà gennaio, in scia alla pubblicazione di risultati trimestrali deludenti. Il titolo oggi ha violato i supporti a 16,20/16,40 euro, esponendosi al rischio di approfondimenti verso i minimi di novembre poco sopra quota 15.

Deboli gli industriali con Prysmian (-2,20%), che però è reduce dal rally della scorsa settimana fomentato dai dati trimestrali e soprattutto dalle prospettive per il 2018. In rosso anche Leonardo (-1,87%), CNH Industrial (-0,71%), Ferrari (-0,09%), FCA (-0,13%). In controtendenza Pirelli&C (+2,61% a 7,1440 euro) nel giorno del cda chiamato ad approvare i dati del primo trimestre del 2018. rimbalza energicamente dal supporto offerto a 7 euro circa dalla trend line che sale dai minimi di ottobre. Servirà tuttavia il superamento di quota 7,38 per rilanciare la corsa al rialzo e allontanare definitivamente lo spettro di una correzione più estesa di quella vista dai record di gennaio, a 7,988 euro.