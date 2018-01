Avvio di seduta in ribasso per i prezzi dei titoli di Stato dell'Eurozona. In particolare si evidenzia la crescita di 6 punti base del rendimento del BTP *decennale italiano all'1,99 per cento. Cresce di un punto base anche il rendimento del *Bund *tedesco che si porta allo 0,56 per cento. Lo spread BTP/Bund si allarga quindi a 143 punti base. Aumenta di 2 punti base il rendimento dell'Oat* francese (0,84%) e di 6 punti base lo yield del *Bono *spagnolo (1,54%).

In un'intervista a la Repubblica il vicepresidente della Bce Vitor Constancio *ha fugato le preoccupazioni sulla possibile instabilità dei mercati finanziari in vista delle prossime elezioni italiane del 4 marzo affermando che i mercati sono molto calmi e aggiungendo: "Credo che alla fine il buon senso prevarrà". Piuttosto Constancio ha espresso preoccupazione per il recente *apprezzamento dell'euro, ma ha confermato l'attuale guidance della politica monetaria della Bce, aggiungendo però che "questo non vuol dire che la politica monetaria non continuerà ad essere molto accomodante ancora per molto tempo". Constancio ha anche dichiarato di non aver visto argomenti convincenti per la trasformazione dell'ESM in un Fondo monetario europeo.

Il collega nel direttivo della Bce e presidente della Bundesbank *Jens Weidmann *ha affermato che l'attuale quantitative easing dal punto di vista odierno dovrebbe terminare entro quest'anno.

Si segnala anche un incontro della numero uno della vigilanze europea della Bce *Daniele Nouy *a Roma per un incontro con i vertici della Banca d'Italia e delle maggiori banche per discutere del delicato tema dei deteriorati.

In una nota sulle *banche italiane Standard & Poor's *ha lodato gli sforzi degli istituti di credito per ridurre gli NPL e rafforzare le proprie situazioni patrimoniali, ma ha ricorda che a fine 2017 vi sono anche 275 miliardi di deteriorati nei bilanci delle banche italiane pari al 17% dei prestiti alla clientela e metà dei quali coperti da accantonamenti. Secondo S&P's "Un sistema giudiziario inefficiente rende il recupero più difficile e lento che nella maggior parte dei settori bancari d'Europa. Le banche hanno inoltre modeste prospettive di redditività, sia per l'elevata base di costo, sia per una insufficiente differenziazione dei ricavi che per la competizione. Pertanto quelle che non agiranno con prontezza o non risolveranno con efficacia queste criticità, saranno più vulnerabili una volta che le misure di politica monetaria accomodante della Bce saranno rimosse".