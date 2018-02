Telecom Italia (-1,4%) in flessione dopo che il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi promossi dalle compagnie telefoniche (oltre a Tim anche WindTre, Vodafone e Fastweb) contro la decisione dell'Agcom di imporre la fatturazione mensile delle bollette telefoniche anziché a 28 giorni. Ieri l'a.d. Amos Genish ha incontrato i sindacati per discutere della preoccupazioni da essi espresse sul futuro dell'azienda ed in particolare della rete: il manager ha ribadito il no alla quotazione in borsa della società della rete dopo lo scorporo e affermato che non è in programma una fusione con OperFiber.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)