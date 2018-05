Sei alla ricerca di segnali di trading che siano profittevoli? Abbiamo tutto ciò che ti serve: segnali precisi ed affidabili all' 88% per 3 volte al giorno! Richiedili Subito Gratuitamente!

Il Consiglio di Amministrazione di *Toscana Aeroporti *- società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa - riunitosi in data odierna. ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2018.

"ll primo trimestre dell'anno procede in continuità con i risultati del 2017 e l'attuale programmazione dei voli per l'estate lascia prevedere un esercizio 2018 caratterizzato da tassi di crescita positivi", afferma il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai che sottolinea "i risultati particolarmente positivi del mercato russo, grazie all'apertura del collegamento da Pisa per San Pietroburgo e l'incremento di frequenze per Mosca".

Ecco in sintesi i dati principali.

*Ricavi totali consolidati *pari a 25,8 milioni di euro in aumento del +17,2%;

*Ricavi operativi *a 20,3 milioni di euro (+5,1% rispetto allo stesso periodo del 2017);

*EBITDA *pari a 6,3 milioni di euro rispetto ai 2,3 milioni di euro del primo trimestre 2017. Al netto dei maggiori proventi straordinari registrati nel primo trimestre 2018, l'EBlTDA adjusted cresce del 4,7%.

Il *Risultato netto di periodo *del Gruppo al 31 marzo 2018, che bene?cía dei suddetti proventi straordinari, è positivo per 1,8 milioni di euro rispetto al valore negativo di 506 mila euro del primo trimestre 2017.

Indebitamento finanziario netto consolidato: 31,4 milioni di euro rispetto ai 28,5 milioni di euro del 31 dicembre 2017 e i 28,7 milioni di euro al 31 marzo 2017. Rapporto Debt/Equity pari a 0,27.

(GD - www.ftaonline.com)