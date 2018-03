4 modi per evitare di rimanere senza soldi quando sei in pensione. Se hai un portafoglio di almeno 350.000 €, leggi senza spese Il tuo Piano Pensionistico in 15 minuti. Scopri di più

Zephyro, operatore italiano di riferimento nel settore dell'efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy management per strutture complesse, in Italia e all'estero, comunica l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara MIES2 (Manutenzione Integrata Energia Sanità) bandita da Consip S.p.A. per l'affidamento nella forma di contratto di convenzione per l'espletamento dell'attività di Multiservizio Tecnologico Integrato con Fornitura di Energia sia termica sia elettrica per gli Edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie nei Lotti 2, 3 e 15. Zephyro è capogruppo di un raggruppamento con una quota di partecipazione del 90%; il valore massimo complessivo dei 3 lotti è pari a circa Euro 530 milioni (IVA esclusa), già aumentato ai sensi dell'art. 11 R. D. 18/11/1923 n. 2440 fino ad una quota del 20%, per contratti della durata da 5 a 7 anni.

La consistenza geografica dei lotti aggiudicati in data odierna è la seguente: