A aprile tutte le regioni del mondo sono entrate in una fase di recessione economica. Pur evidenziando un valore positivo, la rilevazione odierna rivela che l'economia globale si sta raffreddando.L'indice Sentix, che misura la fiducia degli investitori nel mese corrente, è diminuito ad aprile attestandosi a 19,6 punti da 24 punti precedenti.Le aspettative per l'area dell'euro sono negative per la prima volta da luglio 2016. La dinamica al ribasso per la Germania è ancora più pronunciata.Anche l'euforia per l'economia americana sta svanendo notevolmente. Le aspettative scendono a un valore di -7 punti percentuali. Le dichiarazioni e le misure protezionistiche di Trump sollevano serie preoccupazioni. La componente sulle aspettative del sentix Global Aggregate scende al valore più basso da febbraio 2016.

