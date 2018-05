Giornata di consolidamento, in attesa di nuovi fattori, in un mercato sempre ampiamente ottimista, in cerca di rendimento, e smentito dai fatti, o comunque, non sostenuto. Leggera correzione del DOLL, che sostiene EURO, BONDS, EMERGENTI, ANGLO, con PETROLIO sempre in rialzo da fattori GEOPOLITICA. Sulla formazione del Governo ITL nuovi spiragli, e sicuramente non di quelli desiderati da EU e osteggiati dall’attuale conduzione ITL. Un nuovo potenziale verso “POPULISMO”, come viene definito chi critica le attuali direzioni politiche EU. Da UK la BoE ha deciso come da ampie attese, uno stand-by sui tassi, vista la fase di rallentamento dell’economia, e le incertezze Brexit, effetti da sanzioni e dazi USA. Segue NZ, che si dice comunque pronta a tagliare tassi quando possibile. La ECB ha ribadito della necessità di ampio stimolo monetario ancora necessario.

Il dato inflazione USA, modesto, ha ridotto ulteriormente i timori, allentando la spinta sui tassi. Quindi ieri abbiamo avuto un leggero cedimento YIELDS, dopo l’ulteriore test al 3pc sul 10anni. In calo UK dopo la decisione di tassi invariati e commenti BoE, nervosi su ITL dalla futura formazione Governo. Un DOLL in fase correttiva di breve termine, compatibile con gli indicatori, e leggera ripresa EURO. Bene CAD, AUD, mentre cede NZ post tassi. In calo GBP, CHF. Recupero marcato per TURK, MEX, CINA, SING, URSS, CAD, rialzi ulteriori per SEK e NOK, stabile INDIA, ARG, meglio BRAS. Segnali di tetto per il PETROLIO, sempre determinato da Iran e sviluppo politica area, con Saudi pronta a riempire l’eventuale mancanza produttiva. VOLATILITA’ stabile. INDICI positivi, banche e finanziari ITL cedono quanto guadagnato il giorno prima. ORO in leggero recupero.