Con l’assenza di ASIA, per nuovo anno Lunare, e di USA, President Day, giornata piatta, scarsi volumi, scarsa attività. I mercati sono ora in attesa focalizzata sui dettagli della recente riunione FOMC Usa, di mercoledì, in cerca di nuovi eventuali segnali sull’imminente rialzo TASSI. Per il resto, abbiamo un aumento delle tensioni GEOPOLITICHE generali, come pure un inasprimento della GUERRA COMMERCIALE degli Usa contro il resto del mondo, che rischia di portare ripercussioni, maggiori nazionalismi e ritorsioni. Questa volta è toccato all’acciaio, alluminio, METALLI in generale, a rischio di una tassa sulle importazioni differenziata per Paese provenienza, e di un livello molto elevato. Grazie al leggero cedimento dello YEN, balzo del NIKKEI. Grazie al recupero DOLL dai minimi 3anni, sostegno e ottimismo sempre presenti per gli INDICI, BONDS, anche se i mercati restano impauriti, intimoriti, dal movimento violento di inizio febbraio. Bene EMERGENTI, focus sul difficile budget ZAR in un momento post-Zuma molto delicato, e le riforme in BRAS.

In atto il cambio ai vertici per ECB, con voti segreti e accordi politici importanti, e si parla di Weidmann BUBA, a rimpiazzare la scadenza prossima di Draghi, bloccata Banca in Lettonia e dimissioni del suo Governatore dopo gli scandali. La bilancia commerciale GIAPP ha segnato un calo del surplus, con ampio rallentamento dell’export, ad alimentare i timori per la forza YEN. Bene la crescita THAI, la bilancia commerciale S.COREA stabile positiva, l’attività economica in BRAS positiva oltre previsto, dati stabili per URSS, e calo del surplus current account in EU. Comunque tutto senza effetti per i mercati, che guardano le POLITICHE MONETARIE prossime, di marzo. Stabili YIELDS, e SPREAD periferici Eu. Sostenuti TITOLI energia dal rialzo PETROLIO, grazie anche alle tensioni in Medio Oriente. Bene Acciaio, Ferro, male Auto. Sui CAMBI, cede lo YEN da max15 mesi, piu’ sostenuto DOLL, cede ORO, si mantiene forte CHF/cross. Sotto tono TURK, INDIA, ASIA in generale, debole CAD, leggero recupero NZD, AUD. Bene LATAM, ZAR, MEX, CINA, URSS, HK e GBP. Cede SEK, meglio NOK. Per le COMMODITY, chiaro scuro, attività moderata, meglio NAT GAS, cede RAME.