La settimana scorsa ha visto un declassamento della geopolitica, politica (Coree, voto ITL senza problema Grecia, Francia, Catalogna, Brexit stabile incerto), a favore della politica monetaria (commenti elementi Fed, voci rientro QE Giapp, CINA in riduzione acquisti treasury, ECB verso riduzione QE). Poi la formazione del Governo GER, con grande-coalizione (finalmente), che ha ridato il tono ottimismo maggiorato, in aggiunta alla serie di DATI economici (migliori per Eu, e inferiori per USA, nelle aspettative), alle previsioni UTILI societari, forza PETROLIO, COMMODITY, METALLI a spingere i singoli settori, rialzo BANCHE da inferiori timori NPL, e potenziale aumento redditività creditizia). Quindi attività derivata dal balzo YEN, che ha causato liquidazioni di long dollari, euro, sterline, balzo YIELDS globali, con Bunds max6 mesi. Maggiore VOLATILITA’ in mercati ristretti, mani deboli, e tutti unidirezionali. INDICI su nuovi record massimi. Un EURO max3 anni, GBP max19 mesi, e un DOLL sempre depresso. La Germania ha presentato la posizione del nuovo Governo, con accordo di base, obiettivo fondo monetario EU, aumento legame con FF, dando segnali di continuità, stabilità, e distogliendo i timori Catalogna, Grecia, Italia, Brexit. Movimenti di mercato molto ripidi, poco sostenibili, e non correlati ai fondamentali, come il prezzo del PETROLIO, passato da doll 45/barile di giugno, ai 70doll odierni, pure se andato nella direzione prevista. YIELDS di lungo termine in calo, come il 30anni USA, passato da 2.95pc inizio anno, ai 2.85 attuali, o al record massimo di fallimenti, chapter11 in USA, con tutti i commentatori, politici, dati economici a dire altro.