Piazza Affari è inserita in un processo di distribuzione tortuoso e prolungato: solo oltre una soglia di prezzo ben precisa lo scenario cambierebbe. L'analisi di Gaetano Evangelista.

Di seguito riportiamo l’intervista realizzata a Gaetano Evangelista, amministratore unico di AGE Italia.

Le ultime mosse di Trump stanno alimentando i timori di una guerra commerciale, creando al contempo incertezza sui mercati azionari. La politica continuerà a pesare sulle Borse o queste ultime si lasceranno più guidare dai fondamentali?

Al momento le misure adottate dall’amministrazione Trump sono poco più che simboliche, se consideriamo che le importazioni oggetto di imposizione (pannelli solari, lavatrici, alluminio e acciaio) costituiscono il 3% delle importazioni americane, e lo 0.3% del PIL USA.

Credo che i dazi siano una leva per guadagnare posizioni sia in politica interna, sia in più rilevanti negoziati con l’estero.

Nessuno nega che il protezionismo faccia male a tutti. Ma, in questi casi, chi compie la prima mossa acquisisce una posizione di vantaggio, seppur temporanea; specie se si considera che l’Export costituisce soltanto il 12% del PIL americano, rispetto al 29% medio delle economie del resto del mondo.

Voglio dire che il costo di una guerra commerciale è maggiore per i partner americani che per gli Stati Uniti; con i primi che ragionevolmente saranno indotti a più miti pretese nei negoziati che ad un certo punto seguiranno.

A Piazza Affari il Ftse Mib ha segnato nuovi minimi dell'anno subito dopo il risultato elettorale, salvo avviare un recupero che sembra aver perso slancio. Non c'è più benzina sul nostro mercato?