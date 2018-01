Il mercato italiano ha visto un rialzo continuato nelle ultime sedute e mentre in molti già intravedono quota 24mila, altri pensano sia il caso di rafforzare i livelli raggiunti. Cosa fare adesso? La risposta di Stefano Masa Head of QuantInvest® Research & Analysis Department.

Nell'ambito di una panoramica generale internazionale quali sono i singoli temi, quelli principali della settimana appena trascorsa, da porre in evidenza?

Il dato – o meglio – la notizia tanto attesa dai mercati finanziari è arrivata sul finire di settimana: in Germania, Angela Merkel, è riuscita nel proprio intento: mettere attorno ad un tavolo i leader politici per la costituzione di un nuovo Governo tedesco. La nuova Grande Coalizione tra Cdu-Csu e Spd ha raggiunto una prima intesa ed ora bisognerà attendere il prossimo passo a “firma” dei socialdemocratici. Di fatto è un accordo che – se sarà finalizzato nella sua interezza – vedrà nuovamente la Germania come prima forza trainata per l’intera Europa. Non è un caso che, durante questo periodo di stallo, il leader francese Macron si sia dato da fare per intensificare le sue relazioni con gli altri governatori in vista di un suo possibile avanzamento sullo scacchiere europeo. Dall’altro canto i dati sull’economia tedesca sono ottimi e continuano ad essere tali (v. produzione industriale, export e surplus): difficile pertanto “scansare” l’egemonia economico-politica che la Germania avrà nei prossimi anni. Sostenuto da questa ritrovata coesione politica, il rapporto Euro/Usd ha ulteriormente allungato il proprio avanzamento nei confronti della moneta statunitense; così come in occasione della pubblicazione delle risultanze emerse dai verbali del consiglio direttivo della Bce dello scorso dicembre, il principale cross valutario si è ormai attestato in prossimità dei valori di fine 2014.