Michele De Michelis, responsabile investimenti di Frame AM, nel suo conseuto intervento "Il Punto mensile" ha ribadito che il 2017 si è rivelato un anno spettacolare per i mercati azionari di tutto il mondo. Scorrendo le statistiche, i numeri che balzano all’occhio sono veramente notevoli, con l'indice MSCI World che chiude con un rotondo16% trainato dal quasi più 20 % del mercato americano (che pesa per circa un 50 % su tale indice).

Solo gli Emergenti fanno meglio dell'indice a stelle e strisce, avvicinandosi ad uno strabiliante 28 % (con l'Asia sugli scudi), bene anche il Giappone intorno al 18% e infine l'Europa con un più modesto (si fa per dire) 10 %.

Quello appena concluso è stato anche l’anno in cui il dollaro è tornato a perdere di forza , ma soprattutto si è registrata (dopo svariati anni) una tendenza al rialzo dei rendimenti sui governativi europei.