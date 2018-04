La seduta odierna prosegue in lieve calo per l'euro-dollaro che si presenta sostanzialmente a metà del range esplorato nel mese di marzo, individuabile a grandi linee tra 1,22 e 1,25. Nella parte finale del mese scorso il cross ha provato ad avvicinare quota 1,25, salvo poi registrare nelle prime giornate di aprile un arretramento verso area 1,22, con successivo recuperi in direzione dei valori attuali a 1,2322.

Dollaro in rimonta vs Euro dopo le minute del FOMC

Il biglietto verde quest'oggi prova a risalire un po' la china nei confronti della moneta unica, sulla scia delle indicazioni arrivate ieri dalle minute del FOMC. Dai verbali relativi all'ultima riunione di politica monetaria della Fed è emerso un certo ottimismo sulla forza dell'economia a stelle strisce. I membri del Board inoltre sembrano essere più fiduciosi nel raggiungimento del target del 2% di inflazione, tanto da essere favorevoli ad un maggior rialzo dei tassi di interesse.

Il recupero del biglietto verde sarà limitato

Secondo gli esperti di Mitsubishi Financial Group, le indicazioni arrivate ieri dalla Fed non dovrebbero avere effetti duraturi sul cross e i guadagni del dollaro nei confronti dell'euro dovrebbero essere limitati. Se da una parte infatti l'orientamento della Banca Centrale dovrebbero offrire un sostegno al biglietto verde, dall'altra le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e quelle geopolitiche legate alla Siria, stanno impedendo alla valuta americana di rafforzarsi maggiormente, come spiegato dagli analisti di Mitsubischi Financial Group.

Come muoversi dunque nel breve e quali strategie adottare per il cambio euro-dollaro?