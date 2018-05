Non è l'unico tra i grandi investitori a vedere segnali d'allarme per i mercati, ma è certamente il primo a trarne conseguenze pratiche.

Non è l'unico tra i grandi investitori che colgono segnali d'allarme per i mercati azionari, ma è certamente tra i primi a dichiarare pubblicamente di averne tratto importanti conseguenze pratiche nella gestione del proprio patrimonio.

Il miliardario Naguib Sawiris, secondo uomo più ricco d’Egitto e imprenditore di lungo corso nel settore telecomunicazioni, ha spiegato questa settimana di aver deciso, proprio per il timore di un prossimo crash delle Borse, di destinare agli investimenti in oro ben la metà della sua fortuna personale, stimata in oltre 5,7 miliardi di dollari.

Sawiris investe in oro

In un'intervista a Bloomberg Television di lunedì scorso, l'uomo d'affari ha detto che ritiene possibile una scalata delle quotazioni del metallo giallo fino a 1.800 dollari l'oncia, mentre considera l'azionario "sopravvalutato" ed a forte rischio di un imminente crollo.

“Le persone tendono ad andare verso l'oro durante le crisi e siamo pieni di crisi in questo momento: guardate al Medio Oriente e al resto del mondo. E il presidente Trump non è d'aiuto" ha spiegato il 64enne Sawiris, precisando però che proprio il presidente americano potrebbe consentirgli di recuperare i profitti fatti con gli investimenti in una delle aree più di calde del pianeta, la Corea del Nord.

I commenti sul dialogo con la Corea del Nord

Da 10 anni infatti Sawiris aspetta di poter rimpatriare il denaro guadagnato nel Paese asiatico, dove ha tra l'altro fondato la prima compagnia di telecomunicazioni nordocoreana, Koryolink.