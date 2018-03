4 modi per evitare di rimanere senza soldi quando sei in pensione. Se hai un portafoglio di almeno 350.000 €, leggi senza spese Il tuo Piano Pensionistico in 15 minuti. Scopri di più

David Eiswert, gestore del fondo T. Rowe Price Global Focused Growth Equity, T. Rowe Price, spiega che mentre il cambiamento di scenario è una certezza assoluta se si considera l’evoluzione dei cicli economici ed azionari, l’aumento della volatilità e la correzione dei mercati azionari globali di febbraio hanno mostrato ancora una volta quanto questi ultimi tendano a reagire alle inversioni di tendenza nel breve termine. In questo caso, con una reazione di ragguardevoli dimensioni.

Alla base della maggiore perdita registrata in un singolo giorno dall’indice Dow Jones Industrial c’è stata la sorpresa scatenata dai dati in aumento sui salari USA, una causa quantomeno inusuale. Se da un lato si potrebbe pensare che il miglioramento degli indicatori dell’economia reale possa avere un’accezione positiva, è chiaro che la prospettiva di un'inflazione in aumento, temporaneamente o in modo più sostenibile, ha indotto il mercato a riflettere sulle prospettive del post quantitative easing, e forse anche sulle prospettive di un mondo con tassi di interesse più elevati.

Dato che gli investitori azionari hanno goduto di un periodo di inusuale redditività e di certezze nel 2017, il cambiamento e l’evoluzione sono sempre sembrati probabili, e le pressioni a vendere erano l’esito più ovvio - spiega David Eiswert -. Questo è vero, in particolar modo, in riferimento agli orsi che hanno affilato gli artigli sull’aumento del 25% dei rendimenti dei mercati azionari globali nel 2017. Ciò è avvenuto, naturalmente, all’apice dei rendimenti monumentali degli ultimi nove anni (Grafico 1).