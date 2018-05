Sei alla ricerca di segnali di trading che siano profittevoli? Abbiamo tutto ciò che ti serve: segnali precisi ed affidabili all' 88% per 3 volte al giorno! Richiedili Subito Gratuitamente!

Dopo il calo di ieri le Borse europee hanno ritrovato subito la retta via, chiudendo gli scambi in salita. La maglia rosa è stata indossata dal Ftse100 che ha guadagnato l'1,28%, mentre il Cac40 e il Dax30 sono saliti rispettivamente dello 0,23% e dello 0,24%.

In positivo anche Piazza Affari dove il Ftse Mib si è fermato a 24.266 punti, in progresso dello 0,51%, dopo aver segnato nell'intraday un massimo a 24.419 e un minimo a 24.209 punti.

Ftse Mib in rimonta, ma sotto i massimi dell'anno

Dopo essere riuscito a difendere ieri l'area dei 24.000 punti, l'indice delle blue chips ha avviato gli scambi in salita oggi e ha tentato di avvicinare i top dell'anno in area 24.500, salvo poi ripiegare verso i 24.250 punti.

Al momento la tenuta dei supporti lascia ben sperare per ulteriori evoluzioni positive nel breve, ma per assistere ad un allungo degno di nota sarà importante il superamento dei top dell'anno in area 24.500.

Al di sopra di tale livello il Ftse Mib proseguirà nel suo cammino ascendente in direzione dei 24.700/24.800 prima e in seguito verso la soglia psicologica dei 25.000 punti che difficilmente dovrebbe essere bucata in prima battuta.

Al ribasso il primo supporto è in area 24.200/24.150, ma il sostegno più rilevante è a quota 24.000/23.950. In caso di flessioni al di sotto di tale soglia il Ftse Mib perderà ulteriormente terreno verso i 23.700 prima e i 23.500 punti in un secondo momento.

Negativo sarà l'abbandono di quest'ultima soglia di prezzo, evento che aprirà le porte ad una discesa più marcata in direzione dei 23.200/23.000 punti, dove è prevista una ripresa degli acquisti.

Anche flessioni fino ai livelli appena segnalati non andranno a modificare l'impostazione rialzista del mercato che da subito potrebbe anche tentare di mettere a segno nuovi allunghi.