In una giornata in cui le altre Borse europee riescono a muoversi tutte in positivo, risalta ancora di più la discesa in controtendenza di Piazza Affari che non riesce in alcun modo a sintonizzarsi con gli altri mercati del Vecchio Continente.

Gli ultimi sviluppi politici penalizzano PIazza Affari

L'indice Ftse Mib prosegue in calo e, pur avendo recuperato qualcosa dai minimi, si mantiene in territorio negativo, con una flessione dell'1,1% a ridosso dei 24.000 punti.

Tensioni anche sul fronte obbligazionario visto che lo spread BTP-Bund dopo il rally di due giorni fa, ha ripreso con decisione la via del rialzo, spingendosi in direzione dei 138 punti base, con un incremento di circa il 4,5%.

Verso un Governo Lega-M5S?

A pesare sull'andamento del mercato italiano, tanto azionario quanto obbligazionario, sono gli ultimi sviluppi sul fronte politico. Dopo il fallimento delle consultazioni portate avanti dal Capo dello Stato, ieri è arrivata una svolta che ha aperto all'ipotesi di un Governo guidato dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle.

Il leader di Forza Italia, Berlusconi, ha dato il via libera ad una trattativa tra Lega e Movimento 5 Stelle, i cui rispettivi leader in una nota congiunta diffusa questa mattina hanno dichiarato: "Sono stati fatti significativi passi in avanti nell'ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con l'obiettivo di definire tutto in tempi brevi per dare presto una risposta e un Governo politico al Paese".

Le blue chips più colpite dall'incertezza politica

L'idea di un Governo populista sembra essere sempre più vicina, ma il mercato storce un po' il naso. complici i timori legati ai programmi di Lega e Movimento 5 Stelle che potrebbero favorire un'ulteriore crescita del deficit pubblico.

L'incertezza politica legata alla trattativa tra Lega e M5S sta penalizzando in particolare alcuni titoli legati a società nel cui capitale è presente il Ministero dell'Economia e delle Finanze.