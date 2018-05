Sei alla ricerca di segnali di trading che siano profittevoli? Abbiamo tutto ciò che ti serve: segnali precisi ed affidabili all' 88% per 3 volte al giorno! Richiedili Subito Gratuitamente!

Francesco Lomartire, responsabile di SPDR ETFs per l’Italia, spiega che il debito emergente in valuta locale ha messo a segno rendimenti pari al 3,55% nel primo trimestre di quest’anno. Tuttavia, alcuni avvenimenti di aprile, come l’annuncio di nuove sanzioni russe, il superamento del 3% del rendimento del Treasury USA decennale e il rafforzamento del dollaro, hanno esercitato una certa pressione su questi rendimenti. L’asset class potrebbe andare incontro a ulteriori venti contrari che però, a nostro avviso, non saranno sufficienti per frenare la performance. Ecco i motivi per cui continuiamo a mantenere un outlook positivo nei confronti del debito emergente in valuta locale.

Lo scenario macroeconomico offre sostegno

Le economie dei mercati emergenti in generale stanno riportando letture stabili sull’inflazione e una crescita economica positiva - spiega Francesco Lomartire -. L’outlook sull’inflazione per le economie che pesano maggiormente negli indici sul debito dei mercati emergenti appare sotto controllo, mentre si prevede una crescita in aumento dal 4,9% su base annuale nel 2018 al 5% nel 2019, stando ai dati di Bloomberg.

Il rischio geopolitico è contenuto

Il rischio geopolitico sembra essersi ridotto rispetto ai primi mesi dell’anno, soprattutto nella penisola coreana. Le sanzioni russe, annunciate di recente, hanno contagiato solo in minima parte i mercati emergenti. La principale differenza tra la situazione attuale e la crisi di Crimea del 2014-2015 – nel corso della quale sono state implementate una raffica di sanzioni da cui è derivato un rallentamento significativo dell’economia russa – sta nel prezzo del petrolio. Nel 2014-2015, il prezzo del greggio si stava muovendo lungo una spirale ribassista, mentre ora il trend è rialzista. All’epoca, il calo delle quotazioni del petrolio ha avuto un’importanza di gran lunga maggiore rispetto al sentiment negativo provocato dalle sanzioni, in quanto la Russia è uno dei principali Paesi esportatori di greggio. Oggi, al contrario, il prezzo dell’oro nero rappresenta un elemento di supporto per il debito dei mercati emergenti in valuta locale.