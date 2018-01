Altro giro, altra corsa, altro record, quello (ennesimo) del Dow Jones con i suoi 25mila punti.

Il bull market più longevo della storia?

Dopo un 2017 che ha portato la piazza statunitense a un esaltante +25%, grazie a più di un fattore trainante, arrivano altre conferme che permettono agli operatori di continuare ad essere ottimisti sul futuro delle borse mondiali. In particolare sulle borse Usa, nonostante il bull market che è in vita dal 2009 e che ad agosto potrebbe toccare il record storico di mercato rialzista più longevo della storia. Il paradosso, se così si può chiamare, arriva però dall'altra parte dell'oceano, per la precisione da Tokyo che ieri ha visto un 3% sull'onda di una ripresa economica che ormai tutti davano per dispersa. Da anni, infatti, l'economia nipponica sta combattendo con una stasi praticamente trentennale ed impermeabile a qualsiasi azione di stimolo monetario. Almeno fino agli ultimi dati macro, soprattutto quelli del Pil, che hanno permesso di far sperare in un 2018 a +2% di crescita dopo un 2017 che dovrebbe chiudersi con un saldo dell'1,7%. A dare una mano, come si è già visto ieri, anche la situazione politica: il Premier Shinzo Abe, infatti, dopo le recenti elezioni anticipate, è riuscito a conquistare i due terzi di entrambe le camere del Congresso, nonostante la sua politica finanziaria particolarmente aggressiva in termini di allentamento monetaria, sia stata spesso oggetto di critiche già dall'inizio quando, in contrasto con l'allora numero uno della Bank of Japan Masaaki Shirakawa, arrivò a sostituirlo con il più accondiscendente Haruiko Kuroda il quale non esitò, nel marzo del 2013, a dar vita ad una politica di stimolo monetario che rese euforici i mercati. E che adesso sta dando i suoi ambiti frutti.