Gli analisti di Banca del Piemonte nel loro intervento settimanale si sono soffermati ai seguenti temi: risalita dei rendimenti, risveglio della volatilità azionaria e del necessario cambio di mentalità, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Se solo qualche giorno fa si celebrava il miglior inizio anno da decenni e la serie di mesi positivi per l’indice S&P portatasi a uno storico 15 (con gennaio appena concluso il migliore della serie), si assiste ora ad una fase di altissima volatilità degli indici S&P 500 e Euro Stoxx 50 che in brevissimo tempo ha determinato un azzeramento dei guadagni e addirittura un incremento delle perdite da inizio anno in area -3%/-4%.

Questo movimento ha una violenza paragonabile (nell’accelerazione delle ultime 24 ore anche superiore) a quello dell’agosto 2015 coincisa con la svalutazione del Renmimbi e accompagnata dai timori sulla stabilità finanziaria cinese. Ora, invece, il tema che sta aleggiando tra gli investitori è quello dell’eventuale risveglio dell’inflazione con le sue implicazioni a livello di proattività delle banche centrali e di struttura delle curve dei rendimenti. La crescita delle retribuzioni orarie, un dato seguito con attenzione dal mercato e dalla FED per gli indizi che offre sulle pressioni inflazionistiche, ha segnato infatti a gennaio un +2.9% annuo che va ben oltre il +2.6% delle stime di mercato.

La correzione violenta, ma forse anche salutare, si è poi trasformata in uno di quei crash che, per la sua velocità e accelerazione, rimangono negli annali. Infatti i rendimenti sono scesi violentemente come nel più classico risk-off (e non saliti insieme alla discesa dei corsi azionari come era successo la settimana scorsa).