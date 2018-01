I nove errori negli investimenti da evitare nel 2018. Se hai un portafoglio di 350.000 €, scopri come evitare questi stupidi errori! Clicca qui per scaricare la tua guida

Crescita globale

Secondo la view di Banca Del Piemonte, la crescita economica globale si consolida, facendo registrare un +3,7% nel 2017, ovvero lo 0,1% in più rispetto a quanto previsto in autunno dal Fondo monetario internazionale e mezzo punto percentuale in più rispetto al 2016. La ripresa è stata ampia, con sorprese significative al rialzo in Europa e Asia. Alla luce di questi sviluppi, l'Fmi ha alzato le sue stime di crescita per il 2018 e il 2019 dello 0,2% al 3,9%. La revisione, ha spiegato l'Fmi nel suo World Economic Outlook, riflette l'aumento della dinamica di crescita globale e l'impatto previsto delle modifiche alla politica fiscale degli Stati Uniti recentemente approvate.

Shutdown Stati Uniti e guerra valutaria

Lo shutdown è durato solo tre giorni: Repubblicani e Democratici hanno raggiunto un accordo e la proroga per finanziare l’attività governativa (con orizzonte accorciato all’8 febbraio) è arrivata con una votazione netta (81-18) al Senato. La concessione dei Repubblicani è stata quella di assicurare la presentazione di un progetto di legge bipartisan per legiferare sul DACA che possa venir votato entro appunto l’8 febbraio.

Di tono meno positivo la prima azione concreta di Trump nei confronti del ‘dumping’ commerciale asiatico. Il Presidente, come è sua prerogativa e agendo prima delle deadlines rispettivamente del 26 gennaio e 3 febbraio, è intenzionato a imporre tariffe all’importazione di pannelli solari (30%) e lavatrici (50%), rispondendo alla segnalazione della US International Trade Commission che prodotti esteri stanno causando danni all’industria domestica. Una mossa almeno in parte attesa, ma indubbiamente aggressiva anche perché fatta trapelare appena prima della sua partenza per Davos.