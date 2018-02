Negli USA l’espansione economica è da record ma con Trump finanze pubbliche sotto pressione. Emergenti, tornate elettorali in arrivo. La Cina tra i maggiori rischi per l’economica globale. Azioni USA rimangono costose, prezzi ancora ragionevoli per l’azionario europeo.

Gli analisti di Degroof Petercam AM spiegano che il recente aumento della volatilità dimostra che la sfida principale per i prossimi anni sarà quella di fare a meno del prolungato sostegno monetario senza ostacolare la crescita economica e sconvolgere troppo la psicologia del mercato. Le vendite cospicue a livello globale confermano l'importanza della psicologia del mercato dopo un lungo periodo di calma. Tuttavia, il mercato azionario non rappresenta l’intera economia. Gli indicatori economici restano per ora solidi. A dieci anni dall'inizio della crisi finanziaria, l'economia globale mostra segni di ripresa sincronizzata.

Gli Stati Uniti stanno attualmente assistendo alla terza più lunga espansione economica della storia, con la curva di rendimento ancora in trend di appiattimento. Si tratta di un aspetto da monitorare con attenzione. Detto questo, riteniamo che per ora le probabilità di recessione siano basse. La fiducia dei consumatori è ancora forte e le prospettive di investimento sono migliorate secondo alcuni importanti indicatori. La politica fiscale di Trump pare destinata a dare un piccolo impulso alla crescita economica, ma nel tempo si tradurrà principalmente in un deterioramento delle finanze pubbliche e in una crescente disuguaglianza. Un ulteriore inasprimento della politica monetaria è nei piani e, allo stato attuale, è plausibile che la Fed aumenti i tassi di interesse da tre a quattro volte entro la fine del 2018, più di quanto il mercato abbia già prezzato.

Per quanto riguarda l’Eurozona, negli ultimi due anni, l’economia si è ripresa considerevolmente e oggi sta procedendo all’interno di un ciclo economico positivo - spiegano gli analisti di Degroof Petercam AM -. Tutti i settori sono in ripresa e il mercato del lavoro sta tornando a prosperare anche se la disoccupazione rimane al di sopra dei livelli pre-crisi e permangono notevoli differenze tra i paesi. Non ci si può quindi attendere a breve un inasprimento della politica monetaria, anche perché la BCE vorrà evitare l'errore commesso nel passato, vale a dire inasprire troppo presto la politica monetaria. Inoltre, un ulteriore apprezzamento dell'euro a causa dei tassi più elevati renderebbe più difficile per la BCE raggiungere l'obiettivo di inflazione.