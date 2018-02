Dopo due sedute in netto rialzo, la piazza azionaria di Wall Street nella sessione odierna di scambi ha prestato il fianco ad un flusso di vendite. Al suono della campanella di chiusura, infatti, il Dow Jones ha perso l'1,16% a 25.410,03 punti con a ruota il Nasdaq, -1,23% a 7.330,35 punti. Semaforo rosso pure per l'S&P 500 che ha perso l'1,27% a 2.744,28 punti.

A pesare sul mercato sono state le parole di Jerome Powell, il nuovo numero uno della Federal Reserve, durante la sua prima audizione dinanzi al Congresso americano. In particolare, il presidente della Fed, pur affermando che le azioni di politica monetaria saranno graduali, non ha escluso una dinamica crescente del costo del denaro oltre le attese in caso di surriscaldamento dell'economia a stelle e strisce per effetto di una maggiore produttività, e di salari più alti anche in scia alla riforma fiscale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Dow Jones, Boeing : nuova commessa dalla Casa Bianca?

Tra le Blue Chips, nel settore della difesa e dell'aerospazio, le azioni della The Boeing Company (BA) hanno strappato al close un rialzo dello 0,30% a $ 364,56 dopo che, in accordo con quanto è stato riportato dalla CNBC, la società avrebbe raggiunto con la Casa Bianca un'intesa per fornire due nuovi Air Force One. La commessa per i due aerei presidenziali si attesterebbe sul filo dei 4 miliardi di dollari.

Nasdaq, Comcast lancia offerta per acquisire Sky Plc