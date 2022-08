Roma, 25 ago. (Adnkronos) - Il 2 ottobre si pedalerà anche sulle strade sterrate delle colline del Prosecco: 60 km con 1000 metri di dislivello per andare alla scoperta di un territorio unico ed emozionante. Iscrizioni aperte dal 1 settembre, solo 100 i posti disponibili. Partenza e arrivo a Valdobbiadene, in concomitanza con il tradizionale evento che quest’anno festeggia l’edizione numero 19. Lo fa sapere l'organizzazione con una nota. "Uno spettacolo nello spettacolo: la Prosecco Cycling raddoppia e lancia un evento che il prossimo 2 ottobre percorrerà le strade sterrate delle colline del Prosecco, andando ad arricchire il cartellone del tradizionale appuntamento che quest’anno festeggia la diciannovesima edizione".

"Il Prosecco Cycling Gravel Contest - questo il nome del nuovo evento - si svilupperà per 60 km, con 1000 metri di dislivello, tra strade bianche e brevi saliscendi tra i vigneti. Un tracciato di grande fascino dal punto di vista paesaggistico, da affrontare in totale libertà e senza particolari obiettivi agonistici: il Prosecco Cycling Gravel Contest non prevede infatti cronometraggio né alcuna forma di assistenza, medica e meccanica, lungo il tragitto".

“La partenza avverrà in un unico raggruppamento - spiega Massimo Stefani, general manager della Prosecco Cycling -. Le differenze sostanziali rispetto alla Prosecco Cycling tradizionale riguardano l’utilizzo della bici gravel e la necessità di seguire la traccia Gpx del percorso su strade bianche che abbiamo affidato all’esperienza di AMG Alta Marca Gravel ASD. Le colline del Prosecco si prestano particolarmente ad ospitare una prova di questo tipo con un percorso #amgstyle. I partecipanti alla prova Gravel avranno inoltre il vantaggio di usufruire dei servizi offerti dalla Prosecco Cycling”.

"Gli iscritti al Prosecco Cycling Gravel Contest riceveranno il pacco omaggio, la busta tecnica con tutte le informazioni per partecipare e un segno identificativo da apporre sulla bicicletta. Poi, una volta tagliato il traguardo a Valdobbiadene, in Piazza Marconi, gli appassionati andranno alla scoperta dei sapori del Prosciutto Dop e della Casatella Trevigiana Dop e parteciperanno al Tiramisù Taste Event che li attenderà Villa dei Cedri".