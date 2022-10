San Jose, 19 ott. (Adnkronos/Dpa) - La multinazionale statunitense di software per computer Adobe Systems ha riaffermato gli obiettivi finanziari per il quarto trimestre e ha fornito anche gli obiettivi finanziari preliminari per l'anno fiscale 2023. Per il quarto trimestre, la società prevede un utile rettificato di 3,50 dollari per azione e un fatturato di circa 4,52 miliardi di dollari. Per l'anno fiscale 2023, Adobe prevede un fatturato compreso tra 19,1 e 19,3 miliardi di dollari, un utile compreso tra 10,75 e 11,05 dollari per azione e un utile rettificato compreso tra 15,15 e 15,45 dollari per azione.

Gli obiettivi di Adobe per l'anno fiscale 2023 non tengono conto della prevista acquisizione di Figma, che dovrebbe concludersi nel corso del 2023.