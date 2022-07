Kabul, 29 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Una delegazione del governo degli Stati Uniti si è incontrata con rappresentanti dei talebani per discutere lo sblocco di 3,4 miliardi di euro di riserve afghane per affrontare la "situazione umanitaria urgente" dall'Afghanistan. Lo riferisce il Dipartimento di Stato in un comunicato in cui precisa che la delegazione, composta da alti funzionari, ha sottolineato ai talebani la necessità di accelerare i lavori per destinare questi fondi al popolo afgano.

"Gli Stati Uniti hanno espresso la necessità di affrontare l'urgente situazione umanitaria in Afghanistan - afferma la nota - Entrambe le parti hanno sottolineato la necessità per la quale i 3,4 miliardi di euro delle riserve della banca centrale afgana siano utilizzati a beneficio del popolo afghano".