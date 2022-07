Lignano Sabbiadoro (Udine), (Adnkronos) - Lorenzo Cherubini torna ad infiammare l'estate con le sue feste in spiaggia. Con più di 60 mila persone attese a Lignano Sabbiadoro, stasera e domani vanno in scena i primi due appuntamenti del Jova Beach Party 2022, i 21 live-party sulle coste della penisola (con una tappa montana il 13 luglio a Gressan, in provincia di Aosta) prodotti da Trident Music, che si concluderanno con il megaraduno del 10 settembre all'aeroporto di Milano-Bresso. Un format unico al mondo quello ideato da Jovanotti, che già nel 2019 ha conquistato il primato di spettacolo più apprezzato con oltre 5.8 miliardi di impressions e più del 93% di sentiment positivo.

Nel Jova Beach Party, Lorenzo si esprime a 360 gradi: in console come dj, poi con la sua band – composta da Saturnino al suo fianco da 35 anni, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santarnecchi, Leo di Angilla, Davide Rossi e Kone Khalifà - e infine con diversi ospiti nazionali e internazionali (provenienti quest’anno da oltre 30 Paesi al mondo e dai più disparati pianeti musicali), per delle feste che entusiasmano il suo pubblico dalle ore 14 fino a notte fonda.

In ogni tappa i palchi su cui si snoda lo show sono tre: lo Sbam Stage, con il sound system dedicato ai DJs e alla club culture, dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni più spinte; il Kontiki Stage, al centro della spiaggia, una sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con ospiti che arriveranno da ogni latitudine, dando risalto in particolare alla musica più attuale proveniente dal Mediterraneo; il Main Stage, il grande veliero che ospiterà il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi ospiti in quella formula unica, mix di musica live e DJ set, ogni volta diversa.

Lorenzo, come nel 2019, sarà su tutti i palchi a partire dall’apertura delle porte. E con la prima data di Lignano arriva stasera anche il primo obbiettivo di Ri-Party-Amo, il grande progetto ambientale concreto e ambizioso nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e Wwf Italia, con l’obiettivo di rendere i giovani, le scuole, le famiglie, le aziende e intere comunità, protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura d’Italia. Un programma articolato in tre principali pilastri, che parte dalla pulizia delle spiagge, passa per progetti di ricostruzione naturale e si conclude con attività di educazione, sia nelle università sia nelle scuole, che coinvolgeranno le generazioni più giovani. Grazie a una grande campagna di raccolta fondi ancora attiva sulla piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo (ForFunding.it/Ripartyamo), ad oggi sono stati donati più di 3 milioni di euro che saranno utilizzati per lo sviluppo del progetto.

Ri-Party-Amo agisce su tre aree di sviluppo: “Puliamo l’Italia” con l’obiettivo di pulire 20 milioni di metri quadri spiagge, laghi, fiumi e fondali; “Ricostruiamo la natura” per realizzare 6 macro azioni di ripristino degli habitat; “Formiamo i giovani” con un piano formativo per più di 250 mila studenti, 8 workshop universitari, borse di studio e programmi didattici per la scuola.

Oltre al sold out della prima data di Lignano, tutto esaurito anche per sabato 9 luglio a Marina di Ravenna, sabato 30 luglio a Barletta, e sabato 3 settembre a Viareggio. I biglietti per la data di domenica 3 luglio a Lignano Sabbiadoro e per le altre date in calendario sono disponibili sui circuiti www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.ciaotickets.com. La radio ufficiale del Jova Beach Party è Radio Italia solomusicaitaliana. La playlist ufficiale del Jova Beach Party 2022, con una selezione di brani di Lorenzo Jovanotti e degli ospiti che parteciperanno a tutte le tappe della festa, è disponibile su Apple Music (link) ed è in costante aggiornamento.