Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Spopolano i prodotti italiani su Amazon che attirano i consumatori stranieri per oltre la metà delle vendite totali del settore. Il colosso dell'e-commerce ha sottolineato che i 'Made in Italy Days' si sono rivelati un grande successo per le piccole e medie imprese italiane che vendono sugli store di Amazon. Grazie a questo evento, i clienti di Amazon nel mondo hanno avuto la possibilità di scoprire ed acquistare più di 8.000 offerte su prodotti originali Made in Italy, dando un impulso all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del nostro Paese e più del 50% delle vendite totali registrate in quattro giorni proviene dall'estero.

Dal 30 maggio al 2 giugno i clienti Amazon di Italia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti hanno potuto scegliere tra un'ampia selezione di prodotti artigianali Made in Italy, realizzati da piccole e medie imprese italiane o da marchi italiani di fama internazionale che hanno contribuito, nel corso dei decenni, a costruire la reputazione dell'Italia come patria di uno stile di vita dinamico e creativo, incentrato sui piaceri del buon cibo e del buon vino, che evoca e dà forma allo stile della 'Dolce Vita'.

L'iniziativa è stata lanciata il 30 maggio presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a Roma, alla presenza del Ministro degli Esteri Luigi di Maio, del Presidente di Agenzia Ice Carlo Ferro e di Mariangela Marseglia, Vp e Country Manager Amazon.it e Amazon.es e rappresenta un ulteriore contributo dell'impegno di Amazon a sostenere le Pmi italiane a raggiungere 1.2 miliardi di euro di vendite all’estero all’anno entro il 2025 – il doppio del valore delle esportazioni del 2020.

L'iniziativa è stata inoltre raccontata presso l'Ambasciata italiana a Washington Dc: in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana, una delegazione di Pmi italiane che vendono su Amazon ha presentato i prodotti e condiviso la propria storia di successo al pubblico presente. Un vero e proprio roadshow per continuare a diffondere nel mondo la cultura del nostro Paese.

"Crediamo che Amazon possa contribuire attivamente alla transizione digitale delle piccole e medie imprese, offrendo loro la possibilità di aprirsi a nuovi canali e a nuovi mercati, e crediamo nelle eccellenze del territorio italiano e nell’enorme potenziale del nostro tessuto imprenditoriale" ha commentato Mariangela Marseglia, Vp e Country Manager Amazon.it e Amazon.es

"Lo store di Amazon.it ospita oltre 18.000 Pmi italiane che nel 2020 hanno venduto all'estero prodotti per oltre 600 milioni di euro. Siamo consapevoli che il loro successo sia anche il nostro e per continuare a sostenere il loro business e l'economia locale abbiamo annunciato un nuovo e ambizioso impegno: aiuteremo i partner di vendita presenti sul nostro store a raggiungere 1.2 miliardi di euro di vendite all’estero all’anno entro il 2025 e l'evento ‘Made in Italy Days’ ha rappresentato un'azione concreta per raggiungere questo nostro obiettivo". Tra le categorie e prodotti italiani più venduti ci sono Casa&Cucina, Food e Design, le più apprezzate a livello globale.