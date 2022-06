Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "L’Europa punta a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030: una svolta epocale che, come eurodeputati Pd, sosteniamo con convinzione. Salvini e Meloni sono pronti a impegnarsi a difesa dell’ambiente e delle generazioni future o rincorreranno, come sempre, interessi di parte?". Così Brando Benifei, capodelegazione Pd in Ue, su twitter.