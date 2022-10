Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - Si svolgerà domenica 9 ottobre la quarta edizione del Tevere Day con il patrocinio dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale. Dall’alba fino a dopo il tramonto si svolgeranno, lungo 84 chilometri di sponde, passeggiate culturali, spettacoli di teatro e concerti, manifestazioni sportive e tanto altro ancora. 142 le adesioni già arrivate, tra associazioni territoriali, enti e federazioni sportive che svolgeranno in acqua e sulle sponde più di 100 iniziative per attirare i cittadini sul fiume e farne apprezzare tutta la bellezza e tutte. Slogan della manifestazione è “Per dirgli che lo amiamo”.

Quest’anno il Tevere Day diventa ancora più grande e inclusivo, allungando le sponde animate dagli eventi fino ai comuni del Lazio lambiti dal fiume simbolo di Roma, da Nazzano passando per Capena, Formello, Sacrofano, fino ovviamente, come sempre, ad arrivare a Ostia e Fiumicino. “In questi anni abbiamo visto, da parte della gente, una forte riappropriazione del fiume - dichiara il presidente di Tevere Day, Alberto Acciari - Di fatto il Tevere, per la gente, è già un Parco. Ne manca la normativa, ed è su questo che, oltre a spingere per una continua attenzione al suo ripristino, insisteremo con le istituzioni”.