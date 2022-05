Roma, 14 mag. (Adnkronos) - “Consistente e qualificata la partecipazione di ‘Italia al Centro’ alle prossime elezioni amministrative, presente con il proprio simbolo in tutti e quattro i capoluoghi di regione chiamati al voto: Genova, L’Aquila, Catanzaro (qui addirittura con due liste) e Palermo". È quanto si legge in una nota della segreteria nazionale del movimento guidato da Giovanni Toti.

"Gli elettori -ricorda il comunicato- troveranno inoltre il marchio della neonata formazione politica in numerosi capoluoghi di provincia, come Asti, La Spezia, Parma, Piacenza, Rieti, Oristano e candidati espressione di ‘Italia al Centro’ saranno presenti in liste civiche a Verona, Lucca, Pistoia, Frosinone, Viterbo e in altre importanti realtà. Molte infine le liste e i candidati presentati nei rimanenti 117 Comuni superiori ai 15mila abitanti e nei centri più piccoli che il 12 giugno rinnoveranno le proprie amministrazioni. Una presenza significativa, indice di un radicamento reale e dell’attrattività di uno spazio politico che non da oggi ci siamo proposti di aggregare e rivitalizzare".