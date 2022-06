Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "A L'Aquila Italia Viva, con Paolo Romano, coordinatore provinciale, esprime il più votato nella coalizione che ha sostenuto Stefania Pezzopane, il quinto più votato in assoluto in città". Lo dichiara Camillo D'Alessandro, deputato e coordinatore regionale di Italia Viva in Abruzzo.

"Nel prossimo consiglio comunale siederanno un rappresentante di Italia Viva e uno di Azione. Siamo stati leali con il Partito democratico, ma il risultato nel capoluogo abruzzese dimostra che lo schema Pd-5 Stelle, quest'ultimo sotto il 1%, semplicemente non esiste", conclude