Positano (Napoli), 3 giu.(Adnkronos) - Ana de Armas, l'affascinante e temibile Paloma, agente della Cia sotto copertura Paloma dell'ultimo film della saga di James Bond 'No Time to Die', impazzisce per il cibo e il mare italiano. In una serie di foto su Instagram, l'attrice cubana naturalizzata spagnola, conosciuta anche per aver recitato in 'Deep Water' (al fianco dell'ex fidanzato Ben Affleck) e in 'Blade Runner 2049', ha documentato la sua vacanza tra Positano e Capri, con gite su un gozzo ai Faraglioni e storie di Instagram dedicate alle delizie della cucina campana, a partire dalla pizza, accompagnate da musica a tema, tra 'Buongiorno a te' di Luciano Pavarotti e 'Funiculì funicolà'.